Thailandia: l'aspirante premier Pita fiducioso su sostegno senatori

- Pita Limjaroenrat, vincitore con il suo partito Andiamo avanti (Phak Kao Klai) delle elezioni in Thailandia dello scorso 14 maggio, si è detto fiducioso sulla possibilità di garantirsi il sostegno di una parte dei 250 senatori nominati dai vertici militari per arrivare alla formazione di un nuovo governo. Lo ha fatto sapere oggi in un comunicato il segretario generale del partito, Chaithawat Tulathon, spiegando che la forza politica è stata in contatto negli ultimi giorni con diversi senatori, con i quali sono stati condivisi opinioni e preoccupazioni. Alcuni avranno incontri informali con Pita il prossimo 23 maggio. Dopo le elezioni di domenica scorsa, il Phak Kao Klai e i suoi partner hanno conquistato una maggioranza di 313 seggi su 500 nella futura Camera dei rappresentanti. Alla votazione per la fiducia al governo partecipano tuttavia anche i 250 membri del Senato, circostanza che sposta a 376 la soglia dei voti necessari a varare un'esecutivo. "Ho fiducia che alcuni senatori comprenderanno bene le nostre politiche dopo aver visto il protocollo d'intesa che sarà firmato da tutti i partiti della coalizione lunedì", ha spiegato Chaithawat. (Fim)