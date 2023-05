© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva, ha incontrato l'omologo francese Emmanuel Macron a margine del vertice del G7 a Hiroshima, in Giappone. "Abbiamo parlato della preservazione dell'Amazzonia e di come costruire la pace in Ucraina", ha scritto il presidente brasiliano su Twitter. "Stiamo ripristinando l'amicizia e il partenariato tra i nostri Paesi, assieme possiamo fare molte cose". (Git)