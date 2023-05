Maltempo: Solinas (Sardegna), vicini a Emilia-Romagna, pronti a qualsiasi forma di supporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Sardegna è a disposizione del governatore e delle amministrazioni locali dell'Emilia Romagna. Lo ha affermato il presidente della Regione Christian Solinas, esprimendo “solidarietà alla popolazione dell'Emilia Romagna colpita dall'alluvione e alle famiglie delle vittime, una tragedia che la Sardegna ha conosciuto direttamente, perché anche la nostra isola è stata, anche di recente, devastata da eccezionali fenomeni meteorologici che hanno seminato morte e distruzione nei nostri territori, in particolar modo a Oblia nel 2013 e a Bitti nel 2020”. “La Regione – ha assicurato Solinas – è a disposizione del governatore e delle amministrazioni locali dell'Emilia Romagna: stiamo lavorando a stretto contatto con la Protezione civile per offrire qualsiasi forma di supporto, in funzione delle richieste che arrivano dall'Emilia-Romagna, attraverso la Commissione speciale di Protezione civile della quale facciamo parte come direzione generale”. “Anche se in prima battuta intervengono le regioni vicine – ha spiegato Solinas – la nostra Protezione civile ha risposto immediatamente, dando la disponibilità dei nostri tecnici di sala operativa e dei nostri esperti logistici di colonna mobile. In questa fase è prevista una ricognizione a livello nazionale sulle eventuali dotazioni disponibili a supporto della Regione Emilia-Romagna e sono già partite alcune squadre di specialisti dei vigili del fuoco nella prima fase di soccorso tecnico urgente". (segue) (Com)