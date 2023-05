Maltempo: Solinas (Sardegna), vicini a Emilia-Romagna, pronti a qualsiasi forma di supporto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un messaggio di vicinanza e solidarietà anche dall'assessore regionale del Lavoro con delega all'emigrazione, Ada Lai. "Ci sentiamo vicini a tutte le persone colpite da questa tragedia. Come assessorato del Lavoro – ha sottolineato – abbiamo rapporti molto stretti con i tanti emigrati sardi nella cara Emilia Romagna. Già da subito abbiamo contattato la Fasi e i rappresentanti dei circoli per metterci a disposizione ed offrire il nostro contributo. I nostri conterranei emigrati in quella regione sono una comunità nutrita, sono tanti i circoli disseminati tra Parma, Modena, Bologna e Ravenna. I sardi in Romagna fanno capo soprattutto alla zona di Forlì, messa in ginocchio dall'alluvione". (Com)