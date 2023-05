G7: Zelensky a Modi, India partecipi a nostra formula di pace per l'Ucraina - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante la sua visita in Giappone e la partecipazione al vertice del G7, ha incontrato il primo ministro dell'India, Narendra Modi. "Durante l'incontro, ho parlato delle esigenze dell'Ucraina nello sminamento e per quanto concerne gli ospedali mobili. Ho informato Narendra Modi nel dettaglio sull'iniziativa della formula di pace ucraina e ha invitato l'India a unirsi alla sua attuazione", ha spiegato Zelensky su Telegram. "La guerra ha portato molte crisi e sofferenze. Bambini deportati, territori minati, città distrutte, destini distrutti. Ringrazio l'India per aver sostenuto l'integrità territoriale e la sovranità del nostro Paese, in particolare presso le sedi delle organizzazioni internazionali, e per aver fornito aiuti umanitari all'Ucraina", ha aggiunto il capo dello Stato ucraino. (Res)