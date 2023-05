© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rientrerà in anticipo in Italia dal vertice di Hiroshima, in Giappone, a causa dell'emergenza maltempo. La premier terrà, prima della partenza, una conferenza stampa al Grand Prince Hotel di Hiroshima intorno alle 23 ora locale, le 16 in Italia. (Rin)