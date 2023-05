G7: Appendino (M5s), governo Meloni danneggia immagine Italia nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo molto significativi l'espressione e il volto di Giorgia Meloni nel momento in cui il premier canadese Trudeau la attacca a sorpresa di fronte alle telecamere di tutto il mondo 'preoccupato per le posizioni che il governo italiano sta assumendo sui diritti Lgbt'. Poche parole ma pesanti come dei macigni'". Lo scrive su Facebook Chiara Appendino, deputata del Movimento 5 Stelle. "Meloni, colta alla sprovvista – prosegue Appendino –, si è arrampicata sugli specchi come chi sa di essere dalla parte del torto, e ha sostenuto che il suo governo stia facendo come quelli precedenti sul tema. Una pura e semplice bugia, come dimostra la loro crociata contro i diritti dei figli di coppie omogenitoriali”. “Cara presidente – aggiunge Appendino –, le do un consiglio con il cuore: cambi rotta, è ancora in tempo. Non lasci che questa brutta macchia nera sul suo governo continui a danneggiare anche l'immagine del nostro Paese nel mondo. Non possiamo permetterci che il suo imbarazzo diventi anche l'imbarazzo della Nazione che ha l'onore di rappresentare". (Rin)