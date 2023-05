Cina: G7 pronto a costruire relazioni costruttive nel rispetto degli interessi nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 è pronto a costruire relazioni costruttive e stabili con la Cina, riconoscendo l'importanza di un confronto incentrato sulla franchezza e compatibile con gli interessi nazionali. E' quanto si legge in un comunicato diffuso dai leader del G7 riuniti a Hiroshima, in Giappone. "Chiediamo alla Cina di impegnarsi con noi anche nei forum internazionali, su temi come la crisi climatica e della biodiversità e la conservazione delle risorse naturali nell'ambito degli accordi di Parigi e Kunming-Montreal, affrontando la sostenibilità del debito e le esigenze di finanziamento dei Paesi vulnerabili , la salute globale e la stabilità macroeconomica", afferma il comunicato. Le politiche del G7, prosegue il documento, "non sono progettate per danneggiare la Cina, né per ostacolare il progresso economico e lo sviluppo della Cina, la cui crescita nel rispetto delle regole internazionali "risponde all'interesse globale". I leader del G7 respingono anche la logica del disaccoppiamento, ma riconoscono al contempo che le esigenze della resilienza economica "richiedono la riduzione dei rischi e la diversificazione", riducendo "le dipendenze eccessive nelle nostre catene di approvvigionamento critiche". Il G7 ribadisce inoltre la determinazione a contrastare pratiche come il trasferimento illegittimo di tecnologia o la divulgazione dei dati, e a proteggere "determinate tecnologie avanzate che potrebbero essere utilizzate per minacciare la nostra sicurezza nazionale".(Rin)