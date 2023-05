© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G7 chiedono “a tutte le parti di garantire un cessate il fuoco duraturo e lavorare per un processo politico completo, duraturo e inclusivo” in Yemen sotto gli auspici delle Nazioni Unite. E' quanto si legge nel comunicato diramato oggi durante i lavori del vertice del G7 in corso a Hiroshima. (Rin)