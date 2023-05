Libia: G7, sostegno a forzi per stabilità, parti lavorino per tenere elezioni entro 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G7 sostengono “gli sforzi per raggiungere la stabilità e l'unità in Libia sotto l'egida delle Nazioni Unite in coordinamento con l'Unione Africana e la Lega Araba”. E' quanto si legge nel comunicato diramato oggi durante i lavori del vertice del G7 in corso a Hiroshima. “Esortiamo tutte le parti interessate libiche a lavorare in modo costruttivo sul processo politico al fine di tenere elezioni presidenziali e parlamentari libere, eque e inclusive entro la fine del 2023”, si legge nel comunicato. (Rin)