Sport: Baldovino, fair play valore positivo valido nella vita di tutti i giorni

- Nel mio intervento parlo di comportamenti che costituiscono discriminazione e i valori positivi di fair play. Come garante del principio di non discriminazione ritengo che lo sport sia uno strumento fondamentale per favorire l’inclusione e per trasmettere valori quali la lealtà, il rispetto delle regole e il rispetto degli altri. Lo ha affermato Paola Baldovino, difensore civico della Regione Piemonte in occasione dell'evento del Salone del libro sul fair play organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte. "Valori validi nello sport ma anche nella vita di tutti i giorni. Abbiamo assistito a eventi in cui il fair play è stato valorizzato si pensi ad esempio alla rinuncia della vittoria in uno degli ultimi incontri di scherma perché l'avversaria si era fatta male", ha concluso.(Rpi)