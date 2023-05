G7: "approccio olistico" a problematiche energetiche, climatiche e geopolitiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 si impegna a far fronte alle sfide globali della sicurezza energetica, della crisi climatica e dei rischi geopolitici attraverso un "approccio olistico", cominciando dalle ricadute dell'invasione russa dell'Ucraina e dall'impegno a conseguire la neutralità carbonica entro il 2050. E' quanto si legge in un comunicato diffuso dai leader del G7 riuniti a Hiroshima, in Giappone. Il comunicato sottolinea l'importanza di accelerare la transizione energetica verso le fonti rinnovabili aumentando al contempo la sicurezza energetica. Il G7 intende contribuire a questi obiettivi aumentando la capacità dell'eolico offshore di 150 gigawatt entro il 2030, e del fotovoltaico di un terawatt entro il medesimo orizzonte temporale. Nel comunicato i leader del G7 ribadiscono inoltre l'impegno ad accelerare la dismissione globale dei combustibili fossili "in linea con le traiettorie necessarie a limitare l'aumento delle temperature globali di 1,5 gradi centigradi sopra il livello pre-industriale". (Rin)