Berlusconi: Ronzulli (FI), finito incubo, al lavoro per far ripartire organizzazione partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- La notizia del ritorno a casa del presidente Berlusconi "scalda il cuore e ci rende felici. È una grande gioia. Come ha detto lui: è finito un incubo". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, in un'intervista al Giornale. "Fin da quando è uscito dalla terapia intensiva, il presidente si è rimesso al lavoro, ci ha dato la linea per continuare a portare avanti le nostre battaglie, i cui risultati già si vedono, a cominciare dal voto per il Ponte sullo Stretto, da sempre un suo obiettivo, per proseguire con una grande riforma fiscale. Stiamo lavorando bene e in armonia con la maggioranza. Con il coordinatore nazionale e i dirigenti - conclude - stiamo gettando basi importanti per far ripartire l'organizzazione del partito, partendo dal basso, da ogni singolo comune, come chiesto dal presidente". (Rin)