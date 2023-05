Sport: Serra, fondamentale. sin dall'infanzia imparare il valore dello sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondamentale sin dall’infanzia imparare il valore dello sport in generale. Per il minore come singolo e come gruppo. Lo ha affermato la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Piemonte Ylenia Serra in occasione dell'evento del Salone del libro di Torino sul tema organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte. "Come nella vita vanno rispettati dei valori e delle regole. Vogliamo trasmettere questi principi così importanti non solo in campo, ma sugli spalti e nella vita", ha concluso.(Rpi)