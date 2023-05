Ucraina: viceministro Esteri russo, l'invio degli F-16 a Kiev comporta "rischi enormi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa terrà conto dell'intenzione dei Paesi occidentali di inviare dei caccia F-16 all'Ucraina, una decisione che comporta "rischi enormi". Lo ha annunciato sabato il viceministro degli Esteri della Federazione Russa Aleksander Grushko a margine della XXXI Assemblea del Consiglio per la politica estera e di difesa. Grushko, parlando all'agenzia di stampa "Tass", ha affermato che "i Paesi occidentali continuano a perseguire la via dell'escalation del conflitto ucraino". Tale decisione "comporta enormi rischi per loro stessi", ha detto il viceministro.(Rum)