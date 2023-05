Mes: Ronzulli (FI), posizione Forza Italia chiara, regolamento non più attuale, necessari correttivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Mes, "la posizione del governo e di Forza Italia è chiara ed è stata più volte ribadita dal ministro Tajani, che certo non può essere tacciato di antieuropeismo: ci sono molte perplessità sul suo regolamento, che non è più attuale perché rischia di essere uno strumento controllato da nessuno. Il governo non è sotto tutela, è autorevole e rispettato all'estero, e non può essere obbligato a firmare solo perché gli altri Stati l'hanno fatto". Lo sottolinea la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, in un'intervista al Giornale. Un governo che, anche sulla terribile alluvione in Emilia Romagna e nelle Marche, "ha dimostrato la sua "concretezza - prosegue - intervenendo tempestivamente sia sotto il profilo dei soccorsi, che non smetteremo mai di ringraziare, sia sotto quello degli interventi che ha già varato e sta per varare a sostegno delle popolazioni coinvolte, a partire dallo stanziamento di 20 milioni annunciato dal ministro Musumeci, che si va ad aggiungere ai 10 già stanziati. Questo, in attesa del Consiglio dei ministri di martedì prossimo. Ricordo poi che in Senato stiamo affrontando la conversione del Dl siccità, perché sono necessarie misure preventive a lungo termine per mitigare gli effetti di futuri eventi meteorologici estremi, attraverso investimenti mirati nelle infrastrutture e nella messa in sicurezza del territorio", conclude. (Rin)