Innovazione: G7 chiede adozione di standard internazionali per l'Intelligenza artificiale

- I leader dei sette Paesi del G7 riuniti a Hiroshima, in Giappone, hanno chiesto l'adozione di standard tecnici internazionali che guidino lo sviluppo di una intelligenza artificiale (Ia) inclusiva e affidabile. Secondo il G7, "la governance dell'economia digitale dovrebbe continuare ad essere aggiornata nel rispetto dei nostri valori democratici condivisi". La posizione formulata a Hiroshima giunge mentre l'Unione europea si avvicina all'approvazione di una legislazione per regolamentare la tecnologia dell'Ia, che potrebbe diventare la prima legislazione settoriale completa al mondo. I leader del G7 hanno menzionato anche l'Ia generativa, affermando che "è necessario valutare immediatamente le opportunità e le sfide" poste da tale applicazione tecnologica, diffusasi rapidamente tramite app come ChatGpt. (Rin)