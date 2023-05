G7: Scholz, dialogo con il Sud del mondo fulcro della seconda giornata di lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del G7 “vogliono incontrare i Paesi del Sud del mondo” e favorire la creazione di un mondo multipolare. Lo ha scritto su Twitter il cancelliere tedesco Olaf Scholz che sta partecipando ai lavori del summit del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. L'obiettivo, secondo Scholz, è fare “in modo che lavorino più spesso le loro materie prime e quindi traggano vantaggio dalle loro risorse. Questo è stato il fulcro della seconda giornata al vertice in Giappone”. (Rin)