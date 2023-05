Difesa: Marina, “undici navi italiane impegnate in attività fuori dal Mar Mediterraneo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partenza della nave Alliance, nei giorni scorsi, per “attività idro-oceanografica e di ricerca nell’Oceano Artico”, sono undici le imbarcazioni della Marina militare italiana impegnate in attività fuori dal Mar Mediterraneo, “un’area che si estende anche oltre al concetto geopolitico e geostrategico di Mediterraneo Allargato”. Lo si apprende da un comunicato diffuso oggi dalla Marina italiana, secondo il quale “sulle navi in attività fuori dal Mediterraneo sono imbarcati anche 8 elicotteri dell'Aviazione Navale e 6 squadre di abbordaggio della Brigata Marina San Marco, con un totale di personale coinvolto, compresi gli equipaggi, di oltre 1.200 tra uomini e donne”. Si tratta, si legge nel comunicato, di “un impegno fuori dagli stretti, in continuità con la consolidata partecipazione attiva alle operazioni internazionali in atto nel bacino Mediterraneo, quali Irini dell’Unione europea, Sea Guardian e Noble Shield dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico nord (Nato)”. Vi sono, inotlre, “attività nazionali”, tra le quali “la Vigilanza Pesca e le operazioni Mediterraneo Sicuro e Fondali Sicuri”. “Prosegue così l'azione sul mare, sotto il mare e dal mare della Marina, per la tutela degli interessi nazionali e la salvaguardia della sicurezza marittima in tutte le aree di prioritario interesse strategico”. (Com)