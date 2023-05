Sport: Rosucci (Juventus), partita di calcio è una vita in miniatura fondamentale fair play

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Innanzitutto sono molto felice di questo invito, perché per me parlare di valore soprattutto ai giovani è molto importante. Dico sempre che il calcio, una partita è una vita in miniatura. Nei 90 minuti ci sono dei valori di rispettare, uno di questi è sicuramente il fair play. Lo ha affermato la centrocampista della Juventus Martina Rosucci a margine dell'incontro del Salone del libro sul tema organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte. "Ogni giocatore, sportivo è prima di tutto una persona che come tale per stare all’interno di un gruppo deve rispettare certi valori personali e regole. Solo in questa maniera si può coesistere come squadra e farla funzionare", ha concluso. (Rpi)