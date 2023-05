Sud: Occhiuto (Calabria), può diventare hub dell’Europa nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mediterraneo “sta diventando oggi sempre più importante e le regioni del Sud, come la Calabria, che si affacciano su di esso, possono giovare di questa vicinanza e vivere ciò che hanno vissuto la regioni del Nord in passato, quando hanno tratto vantaggio dal fatto di essere più prossime al motore economico dell’Europa, il manifatturiero tedesco”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo al Forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, in corso a Sorrento e realizzato da The European House – Ambrosetti. Le regioni del Sud, ha rimarcato, possono diventare “l’hub dell’Europa nel Mediterraneo” ma questo obiettivo può essere raggiunto se “sanno interpretare in chiave moderna l’attività di governo, senza adottare un approccio meramente rivendicativo”. “La coesione – ha sottolineato Occhiuto – si realizza attraverso le realizzazione delle infrastrutture, la spesa produttiva delle risorse europee ma, soprattutto, se queste regioni si governano, in collaborazione con l’esecutivo, con una visione di sviluppo”. (Rin)