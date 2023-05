Infrastrutture: G7 assume impegno a decarbonizzazione settore stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 ha ribadito oggi l'impegno a conseguire un settore stradale fortemente decarbonizzato entro il 2030, per poi raggiungere l'obiettivo di emissioni nette zero sulle strade entro il 2050. E' quanto si legge in un comunicato diffuso dai leader del G7 riuniti a Hiroshima, che evidenzia le varie azioni intraprese dai Paesi membri, comprese le politiche tese a raggiungere una penetrazione massiccia delle vendite di veicoli a zero emissioni nella categoria dei veicoli leggeri entro il 2035 e oltre. tali politiche includono misure tese a convertire il 100 per cento dei nuovi veicoli passeggeri all'elettromobilità entro il 2035, e la promozione di infrastrutture e carburanti sostenibili e neutri dal punto di vista del carbonio. "Notiamo le opportunità che queste politiche offrono per contribuire a un settore stradale fortemente decarbonizzato, compreso il progresso verso una quota superiore al 50 per cento di veicoli leggeri a emissioni zero venduti a livello globale entro il 2030", afferma il documento. (Rin)