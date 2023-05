Italia-Marocco: protocollo di intesa tra Federitaly e Camera commercio di Rabat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione delle imprese per la protezione del “made in Italy” (Federitaly) ha firmato ieri a Roma un protocollo di intesa con la Camera del commercio, dell’industria e dei servizi del Marocco. Lo riferisce il quotidiano marocchino “Hespress”. Il protocollo di intesa, firmato dal presidente di Federitaly, Carlo Verdone, e dal presidente della Camera di commercio marocchiona, Hassan Sakhi, ha gli obiettivi di potenziare gli scambi commerciali, aprire nuovi orizzonti per il partenariato tra i due Paesi e rafforzare la cooperazione economica. Sakhi ha spiegato, inotre, che il protocollo si inscrive nel quadro della crescente vitalità delle relazioni italo-marocchine, grazie in particolare alla crescita “significativa” degli scambi commerciali. L’Italia, infatti, è il quinto partner per il Marocco, non solo per gli investimenti, ma anche in virtù della presenza crescente delle imprese italiane nel Paese. Inoltre, le relazioni tra Roma e Rabat giocano un ruolo di primo piano negli equilibri del Mediterraneo. Ne sono un esempio le esercitazioni militari navali congiunte tra la Marina italiana e la Marina reale marocchina, iniziate lo scorso 18 maggio nello stretto di Gibilterra, al largo di Tangeri, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi per la sicurezza regionale. Secondo quanto riferito via Twitter dalla Marina militare, vi ha preso parte la nave San Marco, che nei prossimi giorni si unirà alla Margottini per la Littoral Expeditionary Group (Leg23), nei mari del nord Europa. (Mar)