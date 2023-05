India-Ucraina: Modi ha incontrato Zelensky a margine del G7 di Hiroshima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha incontrato il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del vertice del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. Lo ha annunciato il premier indiano su Twitter. Entrambi i leader sono stati invitati al vertice del G7 come ospiti dal governo giapponese, Modi come presidente di turno del G20. Quello di oggi è stato il primo incontro tra i due leader dall’invasione russa dell’Ucraina, nel febbraio 2022. Ad aprile la viceministra degli Esteri ucraina, Emine Dzhaparova, è stata in visita a Nuova Delhi, dove ha avuto colloqui con Sanjay Verma, dirigente del ministero degli Esteri dell’India competente per l’Occidente, e con la sottosegretaria agli Esteri e alla cultura, Meenakshi Lekhi, alla quale ha consegnato una lettera di Zelensky per Modi. La rappresentante di Kiev, inoltre, ha chiesto ulteriore assistenza umanitaria. (Git)