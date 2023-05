Sud: Toma (Molise), per sviluppo Regione servono sinergie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “primo passo” per sviluppare una Regione come il Molise “sono le sinergie”. Lo ha evidenziato il presidente della Regione Molise, Donato Toma, durante il forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, in corso a Sorrento e realizzato da The European House – Ambrosetti. “Noi abbiamo una Zona economica speciale (Zes), che è in comune con la Puglia. Devo dire che sta funzionando molto bene". Inoltre, "siamo riusciti ad attrarre la Gigafactory di Stellantis, che nel 2026 entrerà in funzione”, ha ricordato Toma. “C’è grande sinergia con la Regione Puglia – ha aggiunto – ma anche con la Regione Abruzzo, con la quale abbiamo sottoscritto dei protocolli per lo sviluppo infrastrutturale”.(Rin)