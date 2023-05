Imprese: Papperger (Rheinmetall), il 2023 sarà un nuovo anno record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 dovrebbe essere un nuovo anno dei record per Rheinmetall, la più importante azienda tedesca nel campo degli armamenti. È quanto dichiarato dall'amminsitratore delegato di Rheinmetall, Armin Papperger, in un'intervista a “Focus”. “Chiunque abbia mai gestito un'impresa sa che comporta molte sfide. Quindi, se voglio guadagnare due miliardi di euro in più di fatturato ogni anno, ho bisogno di persone, impianti, risorse, un sistema di gestione dei materiali funzionante e molto altro. Tutto funziona molto bene al momento. Il 2023 dovrebbe essere anche per noi un nuovo anno record”, ha detto Papperger. In merito al portafoglio degli ordini, diversi osservatori si chiedono se l'azienda tedesca sia effettivamente in grado di rispettare le commesse. Papperger sulla questione ha una posizione molto risoluta: “Attualmente lo stiamo facendo e la nostra direzione strategica è ben ponderata. Prendiamo il nostro core business: le munizioni. Siamo in procinto di acquisire il produttore spagnolo Expal. Allo stesso tempo, investiamo nella produzione di polvere, detonatori ed esplosivi. Questo ci mette nella posizione di aumentare ulteriormente le nostre già grandi capacità in Europa, in modo drastico e tempestivo. Quando si tratta di munizioni per carri armati, siamo già leader mondiali”, ha affermato l'amministratore delegato.(Geb)