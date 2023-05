Siria: manifestazioni nel nord del Paese contro normalizzazione con il governo di Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone hanno manifestato ieri nel nord della Siria, in zone controllate da gruppi filo-turchi di opposizione al governo di Damasco, cotro la partecipazione del presidente della Siria, Bashar al Assad, al vertice della Lega araba a Gedda, in Arabia Saudita. Lo riferisce il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”. “Il popolo vuole la caduta del regine”, hanno gridato i manifestanti nella città nord-occidentale di Azaz, controllata dalle milizie affiliate alla Turchia. Tra i vari slogan, sugli striscioni campeggiavano scritte quali “La Siria non può essere rappresentata dal criminale Assad” e “Se pensate che la ribellione sia finita vi sbagliate”, rivolte al Paesi arabi riuniti a Gedda, ai quali hanno chiesto di rivedere la decisione di reintegrare Damasco nella Lega araba dopo circa 12 anni di sospensione del suo seggio (Lib)