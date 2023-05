Terzo Polo: Renzi, da Calenda aggressioni personali ma non replico, avanti su grande casa riformista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Provo imbarazzo per chi in queste ore davanti alle aggressioni personali che continuo a ricevere da Carlo Calenda mette sullo stesso piano chi insulta e chi viene insultato. Il mio stile non cambia: non replico alle invidie e agli attacchi, chiedo che si vada avanti sul progetto di una grande casa riformista, invito a rispettare le persone perché la mancanza di rispetto verso le persone è il marchio di fabbrica dei giustizialisti, non dei liberali”. Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua Enews. “Mettere sullo stesso piano chi insulta e chi viene insultato – prosegue – è un’operazione che funziona per avere spazio su alcuni media, ma è chiaramente un falso. Se ne stanno accorgendo tutti. E infatti tante persone continuano ad entrare in Italia viva perché riconoscono il nostro stile”. “Sabato 10 giugno partirà il congresso, democratico e dal basso. Chi non ha paura del confronto si ritroverà lì”, aggiunge. (segue) (Rin)