Terzo Polo: Renzi, da Calenda aggressioni personali ma non replico, avanti su grande casa riformista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io dal canto mio – sottolinea Renzi – ho ricevuto tante aggressioni in questi anni. Da avversari politici, da compagni di partito, da giornalisti schierati, da pezzi delle Istituzioni. Mi dispiace essere attaccato così. Ma mi rendo conto che è l’unico modo che hanno per attaccarci”. “Perché – continua – sull’unità di missione sul dissesto idrogeologico, sulle misure per le imprese come Industria 4.0 e sulle misure per le famiglie come gli 80 euro, sui diritti civili e sui diritti sociali non siamo attaccabili. Non abbiamo chiuso l’Unità di missione, non abbiamo cambiato idea sull’Europa, non abbiamo fatto leggi che hanno permesso le truffe. Noi siamo credibili sul piano politico. E quindi ci aggrediscono con toni grillini sul piano umano”. “Peccato, ma abbiamo superato ben di peggio”, conclude il leader di Italia viva. (Rin)