Maltempo: Renzi, Unità missione su dissesto chiusa da governo Conte per motivi squallidi

- Di fronte all’emergenza in Emilia-Romagna “provo rabbia per chi ha chiuso l’Unità di missione sul dissesto idrogeologico”. Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua Enews. “Ormai – prosegue – lo stanno riconoscendo tutti, dopo anni di silenzio: il lavoro che avevamo fatto insieme a Erasmo d’Angelis e Renzo Piano per impostare una strategia di prevenzione era un lavoro serio. Che è stato chiuso per motivi squallidi dal primo governo Conte”. “L’avvocato foggiano – sottolinea – porterà sempre su di sé la responsabilità non solo delle truffe del reddito di cittadinanza o del Superbonus, ma anche, e direi soprattutto, di aver chiuso una unità di missione che funzionava”. “Provo dolore – rimarca Renzi – per già che sta avvenendo in Emilia-Romagna. Siamo al fianco delle famiglie delle vittime e di chi in queste ore vive il terrore di nuove esondazioni”. “Provo ammirazione per la gente di quella terra. Che anche nelle difficoltà si rimbocca le maniche e spala il fango cantando ‘Romagna mia’. È gente che tra qualche settimana farà ripartire le aziende, le spiagge, i locali. È gente sana, tenace, bella. Grazie del vostro esempio”, conclude. (Rin)