Maltempo: Baldino (M5s), Movimento ha investito 11 miliardi contro dissesto idrogeologico

- Per Renzi il M5s "è colpevole della chiusura della struttura di missione 'Italia Sicura' come è colpevole di non aver coperto i danni degli ultimi 20 anni di mala politica". Lo afferma Vittoria Baldino, vicecapogruppo M5s a Montecitorio, nel corso di una diretta su Facebook. "I danni da cattiva politica - prosegue - non vanno in prescrizione. Dal 1999 al 2019 a fronte di richieste di interventi per 26 miliardi di euro, per messa in sicurezza del territorio, ne sono stati spesi solo 7 miliardi. Italia Sicura? Solo un carrozzone che costava ai cittadini quasi un milione in stipendi per una governance che non semplificava ma faceva da passacarte con il ministero dell'ambiente. Il M5s - conclude - ha investito 11 miliardi di euro contro il dissesto idrogeologico attraverso il piano 'Progetti Italia', semplificato le procedure e anticipato per i comuni la spesa per i progetti preliminari". (Rin)