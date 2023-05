Indo-Pacifico: G7, infondate rivendicazioni territoriali della Cina nel Mar Cinese Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vaste rivendicazioni territoriali della Cina nel Mar Cinese Meridionale sono del tutto prive di basi giuridiche. E' quanto si legge in un comunicato diffuso dai leader del G7 riuniti a Hiroshima, in Giappone. "Ci opponiamo alle attività di militarizzazione della Cina nella regione", afferma il comunicato, che evidenzia anche "il carattere universale e unificato della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare", e l'importanza del suo ruolo "nel fornire il quadro giuridico che regola tutte le attività negli oceani e nei mari". Nel comunicato i leader del G7 ribadiscono infine che "la sentenza emessa dal Tribunale arbitrale il 12 luglio 2016 rappresenta una tappa significativa, che è legalmente vincolante per le parti coinvolte e costituisce una base utile per risolvere pacificamente le dispute". (Rin)