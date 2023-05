G7: presidente Usa Biden si scusa con premier Australia per aver cancellato tappa a Sydney

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è scusato ufficialmente con il primo ministro dell’Australia, Anthony Albanese, per aver cancellato la tappa a Sydney, in programma la prossima settimana, per seguire i negoziati con il Congresso sulla crisi del debito federale Usa. Lo ha fatto sapere lo stesso capo della Casa Bianca durante la firma di un accordo con Albanese sul clima e sui minerali critici. “Mi spiace non aver preso un aereo per l’Australia”, ha detto Biden, dicendosi fiducioso del fatto che gli Stati Uniti “saranno in grado di evitare il default”. Albanese, da parte sua, ha dichiarato che “avrebbe fatto esattamente lo stesso” se fosse stato al posto del presidente statunitense. I due parteciperanno questa sera all’incontro del gruppo Quad (assieme al primo ministro giapponese Fumio Kishida e all’indiano Narendra Modi) che avrebbe dovuto tenersi proprio a Sydney il 24 maggio. (Res)