Corea del Nord: G7, ferma condanna dei test balistici

- Il G7 condanna fermamente i lanci di missili balistici effettuati della Corea del Nord in aperta violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu. E' quanto si legge in un comunicato diffuso dai leader del G7 riuniti a Hiroshima, in Giappone. "Chiediamo che la Corea del Nord si astenga da qualsiasi altra azione destabilizzante o di escalation, compresi ulteriori test nucleari o lanci che utilizzano tecnologia di missili balistici", afferma il comunicato. Le provocazioni della Corea del Nord, prosegue il documento, "devono essere affrontate con una risposta internazionale tempestiva, unita e robusta. Ciò deve includere ulteriori misure significative da adottare da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". Nel comunicato, i leader del G7 ribadiscono inoltre il loro "impegno irremovibile" per giungere "all'abbandono completo, verificabile e irreversibile delle armi nucleari e dei programmi nucleari esistenti della Corea del Nord, nonché di qualsiasi altra arma di distruzione di massa e di programmi di missili balistici" in linea con le risoluzioni Onu. "Chiediamo alla Corea del Nord di accettare le ripetute offerte di dialogo, inclusi quelle provenienti dal Giappone, dagli Stati Uniti e dalla Repubblica di Corea. Sollecitiamo la Corea del Nord a rispettare i diritti umani, agevolare l'accesso delle organizzazioni umanitarie internazionali e risolvere immediatamente la questione dei rapimenti". (Rin)