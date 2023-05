Spagna: sindaca di Barcellona Colau, abbiamo colpito privilegi mai toccati da nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Barcellona è stata trasformata in meglio in questi anni e alle elezioni comunali del 28 maggio prossimo si giocherà una partita che porterà la città in due direzioni: “continuare ad avanzare o tornare indietro”. E' quanto dichiarato in un'intervista a “El Pais” dalla sindaca di Barcellona, Ada Colau, candidata per ottenere un nuovo mandato alla guida del capoluogo della Catalogna alle elezioni del 28 maggio. “Abbiamo chiaramente trasformato la città in questi anni e l'abbiamo posta in prima linea nella risposta all'emergenza climatica, nelle politiche sociali, abitative e progressiste. Il resto delle candidature pensa di fermarsi, tornare indietro, ma non ci sono modelli alternativi”, ha detto Colau, candidata di Barcelona en Comú. “Per strada sento di ricevere più sostegno e affetto che mai in questi giorni”, ha proseguito Colau. “Abbiamo promosso delle politiche che colpiscono privilegi che nessuno aveva toccato, abbiamo regolamentato il mercato immobiliare come non mai, per esempio, con la misura del 30 per cento”, ha detto la sindaca, facendo riferimento a una normativa che impone ai costruttori di dedicare il 30 per cento dei nuovi lavori a progetti di edilizia popolare. (segue) (Spm)