G7: i sopravvissuti di Hiroshima ricordano gli orrori dell'atomica, "abolire le armi nucleari"

- Sono passati 78 anni dallo scoppio della bomba atomica che il 6 agosto del 1945 colpì la città giapponese di Hiroshima, ma i ricordi dei sopravvissuti sono ancora vivi e impressi nella memoria. "Ricordo persone camminare come zombie, con la pelle completamente bruciata a causa dell’esplosione e delle radiazioni: le ricordo molto chiaramente davanti ai miei occhi. Ma non potevo fare nulla per aiutarli", afferma Yasuko Kondo, che nel 1945 aveva solo 4 anni. "Vivevo con mia madre e mia sorella, quando il nostro mondo è stato stravolto. Nulla sarebbe più stato come prima. Tutto era distrutto, tutto bruciato", aggiunge la signora. La voce è ferma, decisa, non tradisce emozioni. Racconta con dignità e chiarezza la sua infanzia. "L'epicentro era a 800 metri dalla mia abitazione, ma noi non eravamo a casa", ricorda ancora. Stesso destino per Yamamoto Sadao. "In quel periodo c'erano dei lavori in città e noi bambini andavamo a scuola a giorni alterni", afferma Yamamoto, che quel 6 agosto era fuori città a lavorare in un campo di patate. "Se la bomba fosse stata sganciata il giorno precedente sarei morto anche io", dichiara. L'appello dei sopravvissuti è rivolto alle grandi potenze mondiali: "Abolire le armi nucleari". (Rin)