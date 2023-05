Myanmar: G7, forte preoccupazione per deterioramento situazione umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 è fortemente preoccupato per il deterioramento della situazione di sicurezza, umanitaria, dei diritti umani e politica in Myanmar. E' quanto si legge in un comunicato diffuso dai leader del G7 riuniti a Hiroshima, in Giappone. "Continuiamo a sostenere gli sforzi dell'Asean (l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico), compresi i suoi confronti costanti con tutte le parti interessate per attuare il Consenso in cinque punti, anche attraverso l'Indonesia in qualità di presidente dell'Asean e inviato speciale dell'Asean in Myanmar", afferma il comunicato. "Continuiamo a sollecitare le forze armate del Myanmar a cessare immediatamente ogni forma di violenza, rilasciare tutti i prigionieri politici e le persone detenute arbitrariamente, creare un ambiente favorevole a un dialogo inclusivo e pacifico e riportare il Paese su un percorso genuinamente democratico". Nel comunicato i leader del G7 ribadiscono inoltre l'appello a tutti gli Stati "affinché impediscono il flusso di armi verso il Myanmar", e per "un accesso umanitario completo, sicuro e senza ostacoli a tutte le persone, in particolare alle più vulnerabili". (Rin)