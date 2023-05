Vaticano: Papa, sparlare è sporcare gli altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza i ragazzi della cresima dell'arcidiocesi di Genova, che ha messo in guardia dallo sparlare. "Il diavolo vuole che noi litighiamo e lui è felice – ha sottolineato il Pontefice – No. Noi dobbiamo essere amici e mai sparlare. Sapete cos'è sparlare?", ha chiesto Francesco ai ragazzi. "Parlare male degli altri – ha aggiunto il Papa – Sparlare è una cosa brutta, una cosa molto brutta. E la gente che sparla è gente che perde la dignità, perché si occupa di sporcare gli altri. Sparlare è sporcare gli altri". (Civ)