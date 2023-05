Ue: von der Leyen, a giugno proposta per una strategia sulla sicurezza economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea proporrà a giugno una strategia autonoma sulla sicurezza economica. Lo ha anticipato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a margine di una sessione di lavoro del G7 sulla resilienza e la sicurezza economica a Hiroshima, in Giappone. "Sarà una strategia proporzionata e precisa nel trattare i nuovi rischi per la nostra sicurezza economica", ha precisato von der Leyen. L'Ue "vuole un ordine internazionale libero e equo, ma deve essere consapevole del rischio di strumentalizzazione delle interdipendenze", ha spiegato la presidente della Commissione europea. "Dobbiamo rimanere coordinati, poiché la frammentazione è costosa e abbiamo bisogno di prevedibilità per le nostre imprese. Ecco perché la nostra risposta comune è la riduzione dei rischi, e non il disaccoppiamento". (Rin)