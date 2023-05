G7: von der Leyen, soddisfatta per nuova Piattaforma di coordinamento sulla coercizione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto dai leader del G7 in merito alla creazione di una Piattaforma di coordinamento sulla coercizione economica. "Accolgo con favore il comunicato del G7 sulla sicurezza economica. Sottolinea la nostra volontà di sviluppare insieme salvaguardie e strumenti mirati", ha dichiarato von der Leyen a margine della sessione di lavoro del G7 sulla resilienza e la sicurezza economica a Hiroshima, in Giappone. "Vogliamo rimanere coordinati per ridurre i rischi economici", ha spiegato la presidente, che ha anche espresso gratitudine al Giappone "per aver posto l'accento sulla sicurezza economica e sulla resilienza economica nell'agenda del G7. Il Giappone è stato il pioniere in questo importante, ma relativamente nuovo, argomento. Possiamo tutti imparare molto dall'esperienza giapponese". (Rin)