Business news: Polonia, modesta contrazione del Pil dello 0,2 per cento nel primo trimestre del 2023

- L’economia polacca ha mostrato la sua resilienza con una modesta contrazione del Pil dello 0,2 per cento annuo nel primo trimestre del 2023. Lo ha riferito l’Ufficio centrale di statistica (Gus) in una stima preliminare. Malgrado si tratti di un calo, è inferiore alle aspettative del mercato per una contrazione dello 0,8 per cento. Nel quarto trimestre del 2022 l’economia era cresciuta del 2,3 per cento anno su anno. Nel periodo gennaio-marzo del 2023, il Pil polacco è cresciuto del 3,9 per cento su base trimestrale, scongiurando una recessione tecnica dopo che nel periodo ottobre-dicembre del 2022 era diminuito del 2,3 per cento, sempre su base trimestrale. (Vap)