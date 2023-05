Business news: Ucraina, tasso di disoccupazione al minimo storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile il tasso di disoccupazione in Ucraina ha registrato un minimo storico. E' quanto risulta da un rapporto del Servizio statale per l'impiego dell'Ucraina, secondo cui il numero di cittadini che ricevono sussidi di disoccupazione è calato da 244,8 mila a 46,4 mila cittadini in un anno. Secondo le statistiche, nell'aprile 2023 il numero di disoccupati registrati è sceso a 127 mila, di cui 91,1 mila donne, mentre un anno fa c'erano 283,4 mila disoccupati. (Kiu)