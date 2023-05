G7: a Hiroshima leader uniti, liberare mondo da armi nucleari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la presidente della Commissione europea e il presidente del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen e Charles Michel, hanno affidato le loro riflessioni al Libro d'onore del Memoriale di Hiroshima: "Ciò che è accaduto a Hiroshima tormenta ancora oggi l'umanità. È un severo monito del terribile costo della guerra e del nostro eterno dovere di proteggere e preservare la pace", ha scritto von der Leyen. "Una tragedia immensa si è verificata in questo luogo quasi 80 anni fa", le ha fatto eco Michel. "Ci ricorda cosa stiamo difendendo come G-7, e perché lo stiamo difendendo. Pace e libertà. Perché è ciò che più di tutto desiderano gli esseri umani". Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha scritto che "Questo luogo ricorda una sofferenza inconcepibile. Oggi rinnoviamo qui insieme ai nostri partner la promessa di proteggere con determinazione la pace e la libertà. Non deve mai più esserci una guerra nucleare". (segue) (Rin)