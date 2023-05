Imprese: Vassiliadis (Steag), gruppo ceco Eph ha presentato "offerta coerente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico ceco Eph ha presentato “un'offerta coerente” per la società tedesca Steag, attiva nel settore elettrico. Lo ha dichiarato Michael Vassiliadis, capo del sindacato Ig Bce e membro del consiglio di sorveglianza di Steag, al quotidiano “ Rheinische Post”. L'utility tedesca Steag, che è stata messa in vendita dai suoi proprietari, sta aspettando offerte vincolanti entro l'inizio di giugno, ha detto Vassiliadis, secondo cui Eph ha presentato quello potrebbe costituire la base di un accordo. "Stiamo facendo buoni progressi. All'inizio di giugno sapremo quali offerte vincolanti ci sono", ha detto il membro del Consiglio di sorveglianza. "Per quanto ne so, Eph ha presentato un piano coerente. Ma lo hanno fatto anche altri potenziali acquirenti", ha aggiunto Vassiliadis. Steag, che è di proprietà di sei municipalizzate nella regione industriale tedesca della Ruhr, mira a firmare un accordo con un acquirente strategico o un investitore finanziario nei prossimi mesi e chiudere la transazione entro la fine dell'anno. (Geb)