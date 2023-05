Ucraina: amministrazione di Kiev, respinto nuovo "massiccio" attacco russo con droni Shahed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo “massiccio” attacco condotto con droni è stato lanciato dalle forze russe contro Kiev, la capitale dell'Ucraina. A riferirlo l'amministrazione comunale cittadina, secondo cui l'attacco è stato respinto e, sebbene alcuni frammenti di droni siano caduti nell'area urbana, ciò non ha causato vittime o feriti, provocando solo danni materiali. "La scorsa notte, l'aggressore ha effettuato un altro massiccio attacco di droni", ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione civile e militare di Kiev, Serhii Popko. "Tutti i bersagli aerei rilevati sono stati abbattuti dalla difesa aerea della città", ha spiegato Popko, aggiungendo che secondo le informazioni preliminari, i droni lanciati erano degli Shahed di fabbricazione iraniana. "Kiev non è stata colpita da nessun attacco!", ha affermato Popko, ma i detriti degli aeromobili sono caduti su vari quartieri della capitale, provocando in particolare un incendio – che è stato già domato - sul tetto di un edificio residenziale nel quartiere di Dnipro. “L'incendio non ha causato vittime”, ha detto Popko. Secondo il funzionario, altri detriti sono caduti in tre quartieri di Kiev: Darnytskyi, Pechersk e Solomyan, ma in nessun caso si segnala la presenza di vittime o feriti. (Kiu)