Ucraina: Biden annuncerà nuovi aiuti militari dopo l'incontro con Zelensky a Hiroshima

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden annuncerà un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina del valore di 375 milioni di dollari. Lo anticipa il quotidiano "Politico", secondo cui l'annuncio seguirà l'incontro tra Biden e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky in programma a margine del G7 di Hiroshima, in Giappone. Gli aiuti includeranno proiettili d'artiglieria, veicoli corazzanti e armi anticarro. Nelle scorse ore la Casa Bianca ha inoltre segnalato di essere pronta ad autorizzare i Paesi alleati a trasferire aeri da combattimento F-16 all'Ucraina. (segue) (Was)