G7: in corso a Hiroshima incontro tra Meloni e Macron

- E’ in corso, a margine dei lavori del G7 di Hiroshima, un incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. L'incontro arriva dopo che ieri Macron ha offerto “ogni aiuto utile” all’Italia colpita dal maltempo. In un messaggio pubblicato su Twitter, Macron ha scritto che “l'Italia è colpita da alluvioni che hanno provocato danni ingenti. Interi quartieri spazzati via. Pensiamo alle vittime e alle famiglie che hanno perso tutto. La Francia è solidale”. L'ultimo confronto tra i due risale al 23 marzo scorso a Bruxelles, a margine dei lavori del Consiglio europeo. (Rin)