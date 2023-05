Usa: Biden su negoziati debito, "per nulla" preoccupato, eviteremo default

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Joe Biden si è detto "per nulla" preoccupato dallo stallo dei negoziati relativi all'innalzamento del tetto del debito degli Stati Uniti. Biden, che si trova a Hiroshima, in Giappone, per partecipare ai lavori del summit del G7, ha chiarito che gli Usa saranno "in grado di evitare il default", nonostante dalla Casa Bianca sia filtrata l'informazione secondo cui permangono gravi divergenze con i negoziatori del Partito repubblicano in merito al nodo cruciale del taglio della spesa pubblica. (Git)