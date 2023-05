Terrorismo: Darmanin, islamismo sunnita rappresenta nuovamente una minaccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Francia e l'Europa uno dei rischi primari è il terrorismo islamista sunnita: per questo motivo la cooperazione fra i servizi di intelligence è assolutamente essenziale. Lo ha affermato il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin, in visita negli Stati Uniti, lanciando allarme per una "ripresa" della minaccia "terroristica islamista" in Europa. Darmanin, quindi, ha chiesto all'amministrazione statunitense di rafforzare la cooperazione antiterrorismo, in particolare in vista delle Olimpiadi di Parigi del 2024. "Siamo venuti a ricordare loro (gli statunitensi) che per gli europei e per la Francia il rischio primario è il terrorismo islamista sunnita e che la collaborazione antiterroristica tra i servizi di intelligence è assolutamente essenziale", ha detto Darmanin in un'intervista ripresa dalla stampa francese. E “in un momento in cui gli statunitensi hanno forse una visione più nazionale delle dispute – supremazia bianca, sparatorie ripetute, cospirazione – non devono dimenticare quella che ci appare in Europa come la minaccia prioritaria: il terrorismo sunnita”, ha insistito il ministro francese. (segue) (Frp)