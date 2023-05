Terrorismo: Darmanin, islamismo sunnita rappresenta nuovamente una minaccia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Darmanin ha completato una visita di due giorni a Washington, New York e all'Onu con l'intento di rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria tra Francia e Stati Uniti, prevista da un accordo del 2016 che riguarda la lotta al terrorismo e alle forme gravi di criminalità. Senza indicare minacce specifiche, Darmanin ha affermato che "esiste nuovamente il rischio" per quanto concerne il "terrorismo islamista" che potrebbe colpire ancora una volta la Francia e i suoi vicini europei. Darmanin ha quindi deplorato "l'abbandono dall'Afghanistan da parte degli Stati Uniti" e l'arretramento della Francia dalla "striscia sahelo-sahariana", oltre alla "ricostituzione delle cellule dello Stato islamico nel Levante”, tutti elementi che costituiscono delle potenziali “minacce esogene, in vista dei grandi eventi che la Francia organizzerà” e che aumentano "in modo notevole il rischio di attentati terroristici". (Frp)